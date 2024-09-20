К казахстанцам обратились налоговики

Участились случаи фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram от имени руководства Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе КГД МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что сообщения рассылаются интернет-мошенниками.

«В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений. КГД МФ РК призывает доверять только официальным источникам», – говорится в обращении, адресованном казахстанцам.

19 сентября Национальный банк Казахстана обратился к казахстанцам.

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