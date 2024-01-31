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К казахстанцам обратился таксист из Костаная из-за скандального видео

Фотография для новости К казахстанцам обратился таксист из Костаная из-за скандального видео

Кадр из видео инстаграм аккаунта Алишера Бердигожинова

Видеообращение к казахстанцам записал водитель такси из Костаная Алишер Бердигожинов. Он разместил видео на своей инстаграм странице. 

Он обратился к казахстанцам, пользователям социальных сетей прекратить буллинг в отношении девушки из нашумевшего видео.

«Спасибо всем за поддержку. Я хотел бы оставить все комментарии в сложившейся ситуации с женщиной. Это касается не только этой женщины . Её близкие не должны подвергаться буллингу из-за данной ситуации. Это произошло 24 декабря я не хотел это афишировать. Переслал видео некоторым знакомым и кто-то выложил это в сеть. Никаких обид я не держу и извиняться перед ней не буду, так как она не заслуживает этого. На будущее хотел бы сказать: будьте готовы к любым ситуациям.  Всем удачи и не попадайтесь в такие ситуации»,- сказал Алишер.

Напомним, в Костанае оштрафовали клиентку такси, видео с которой распространилось в Казнете. Девушка обвинила водителя в домогательствах.

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