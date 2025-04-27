Разъяснение по запрету разведения костров опубликовала пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ на дачных и садовых участках не является нововведением. Норма существует с 2006 года соответственно и административная ответственность также давно установлена.
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В действующих в настоящее время Правилах пожарной безопасности эта норма прописана в п.174 «В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе».
При благоприятных условиях погоды допускается разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем.
Использование мангалов (барбекю, гриля) допускается на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, также необходимо оборудовать место одним огнетушителем или емкостью с водой не менее 10 литров.
Запрещается установка мангала (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.
В соответствии со статьей 410 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.
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