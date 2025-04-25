В Казахстане спасатели будут мониторить пожарную обстановку в дачных массивах с помощью дронов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Канат Доспаев, передает informburo.kz

Ведомство запретило казахстанцам разводить костры на дачных участках. Два года назад запрет ввели во всех лесопосадках, теперь ограничения действуют и на дачах. По закону, от костра до зданий должно быть минимум 50 метров. Контролировать соблюдение правил будут посредством рейдов и дронов, отметил Доспаев.

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«Поднимаем дроны, смотрим, кто жжёт на дачном участке сухую траву. Если человек не соблюдает требования безопасности, то точечно подходим и проводим профилактическую работу», – сказал он на брифинге в ведомстве.

В распоряжении спасателей имеется порядка 160 дронов. Их используют для наблюдения за пожарной обстановкой, профилактических мероприятий и в паводковый период.

«В четырёх регионах у нас есть летательные аппараты, тоже дроны, но большей зоны действия. Они имеются в Костанае, Семее, Восточно-Казахстанской области. В пожароопасный период периодически производят облёты по лесным массивам и наблюдают за пожароопасной ситуацией», – сообщил Доспаев.

В 2024 году для ДЧС Астаны приобрели дрон для тушения пожаров в высотных зданиях. Сейчас он проходит пилотное апробирование. В случае положительных результатов такой беспилотник начнут использовать по всей стране для тушения зданий и балконов.

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