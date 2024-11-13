Опасным для общества признал суд жителя Костанайской области. В мае этого года он совершил особо тяжкое преступление. Сам подсудимый заявлял, что полицейского, который был его знакомым, он убил случайно, в ходе ссоры. Но обвинение доказало, что преступление было связано с деятельностью погибшего, совершено оно было умышленно, и с особой жестокостью.

35-летний житель Узункольского района Виктор Сербокрыл три года назад уже привлекался за кражу и избиение полицейских, но был условно-досрочно освобожден 3 мая этого года. После встреч с друзьями и знакомыми, 6 мая, как он рассказывал во время следствия и суда, решил посетить для разговора 43-летнего криминалиста Кумара Шойтасова, якобы чтобы забрать оставленную у того при последнем аресте старую монету. Однако, в ходе процесса, обвинение установило, что мотивом совершенного им в тот день преступления была месть. «Отбывая наказание он уже готовил себя, что освободившись, он, значит, отомстит. Получилось так, что именно Шойтасов оказался дома. Засалько следователю звонил, — не получилось. Другие у него были помечены», — сказала судья Ляззат Мухамеджанова.

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Когда Сербокрыл проник в дом полицейского, тот отсуствовал. Виктор залез через окно, а по приезду Шойтасова, якобы зная о наличии у того табельного оружия, взял на кухне нож. Как следует из показаний подсудимого, он несколько раз сказал Шойтасову, что пришел просто поговорить, но тот, ругаясь, его ударил, после чего увидев нож, выбежал во двор. Сербокрыл его догнал.

«Нанес ему многочисленные ранения в жизненно важные органы. Кроме этого, после того, как рукоятка ножа сломалась, зашел домой, взял еще один нож с ребристым лезвием, частично ампутировал ему голову», — сказала судья.

Суд признал, что убийство полицейского, было связано с его профессиональной деятельностью, совершено оно было умышлено, с особой жестокостью. В действиях Сербокрыла усмотрен опасный рецидив преступления.

«Повышенную опасность для общества представляет Сербокрыл. Суд считает, что нельзя такому менее строгое наказание, чем пожизненное лишение свободы давать», — отметила судья Ляззат Мухамеджанова.

Отбывать пожизненный срок Сербокрыл будет в учреждении с чрезвычайным режимом безопасности.

Приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован.

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