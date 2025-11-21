В 2026 году в Костанае продолжат наводить порядок с крупногабаритными отходами. Об этом аким города Марат Жундубаев заявил на встрече главы региона с жителями областного центра, которая прошла сегодня.

По словам акима города Марата Жундубаева, к уже установленным 55 площадкам добавят ещё 63 — они появятся во дворах и на межквартальных территориях, где накопление старой мебели и строительного мусора остаётся проблемой.

Градоначальник отдельно отметил, что к работе оператора вывоза «Тазалық-2012» у акимата «очень много вопросов».

«Через СПК „Тобол“ компании передали три новых мусоровоза и 500 контейнеров. Дополнительно за счёт городского бюджета закупили ещё 260 контейнеров. Тариф увеличен на 53% — это один из самых высоких показателей в стране. Мы пошли на это ради качества услуги, но пока не видим вклад собственных инвестиций ТОО. Соответствующую служебную записку подготовили», — сообщил Жундубаев. Читайте также: «Красные зоны» есть и были. Акиму Костанайской области сообщили об итогах оптимизации автобусных маршрутов

Во время встречи жители также озвучили ряд обращений. Так, костанайцы с ул. Каирбекова, 65 пожаловались на ситуацию вокруг многоэтажного ЖК «Васильевский»: дом до сих пор не введён в эксплуатацию, жильцы опасаются нехватки парковочных мест и сокращения дворового пространства. Аким поручил записать контакты заявителя и принять его на личном приёме.

Другой горожанин поинтересовался сроками предоставления бесплатных участков под ИЖС в микрорайоне Кунай для своего 70-летнего дяди — участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По его словам, в отделе земельных отношений сообщили, что выдача участков начнётся после реализации построенных домов. Аким попросил профильные службы повторно изучить вопрос и дать заявителю предметный ответ.

В акимате подчеркнули, что по каждому поднятому вопросу будут даны письменные разъяснения и приняты необходимые меры в пределах полномочий.