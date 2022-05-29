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Кафе «Забава» подлежит сносу. Сколько выплатили владельцу заведения?

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Аким Костаная Марат Жундубаев посетил объекты в северо-западной части города. Один из вопросов, который удалось решить — это кафе «Забава».

Как отметил аким в своем инстаграм-акаунте, земельный участок с расположенным на нем кафе «Забава» был изъят для государственных нужд в соответствии с нормами Закона РК «О государственном имуществе».

«Верховным Судом РК определена сумма компенсации за изымаемое имущество, с которой собственник кафе согласился. В настоящее время, указанная компенсация оплачена в полном объеме. После сноса кафе «Забава», на данной территории, как я отметил будет построен объект «Смарт-Центр» для детей школьного возраста»,-отметил аким.

В пресс-службе акима уточнили, владельцу заведения выплатили 243 млн.тенге.

Снос здания и подготовка строительной площадки для возведения «Смарт Центра» для детей школьного возраста будет завершена до 10 июня.

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