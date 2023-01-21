Как будет расти базовая пенсия с 2023 по 2027 год. Точные расчёты

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Пенсия будет увеличиваться не только в абсолютных цифрах, но и в процентах от прожиточного минимума.
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С января 2023 года самые радикальные изменения в части расчёта размера пенсии касаются базовой части, которая выплачивается за счёт бюджета всем казахстанцам вне зависимости от их трудового стажа, пишет informburo.kz
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Давайте разберёмся, как новые правила расчёта будут влиять на конечный размер базовой ставки пенсии в течение пяти лет для разных категорий пенсионеров.
Напомним, пенсия состоит из трёх видов выплат: базовой, солидарной и отчислений из ЕНПФ. То есть базовая пенсия, которой посвящён этот материал, – лишь часть той суммы, что получает пенсионер.
№ 1. Если общий трудовой стаж от 0 до 10 лет
Базовая часть пенсии для этой категории граждан будет увеличиваться ежегодно по схеме:
- с 1 января 2023 года – 60% от прожиточного минимума. С учётом нынешнего показателя в 40 567 тенге это составит 24 341 тенге;
- с 1 января 2024 года – 65% от прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума меняется каждый год, поэтому сейчас рассчитать размер базовой ставки на будущий период невозможно;
- с 1 января 2025 года по 1 января 2027 года и далее – 70% от прожиточного минимума.
Таким образом, начиная с 2023 года увеличение базовой части пенсии для этой категории будет происходить за счёт двух источников: ежегодного повышения размера прожиточного минимума и роста процентной ставки.
№ 2. Если общий трудовой стаж превышает 10 лет
Для этой категории казахстанцев перспективы самые благожелательные, так как в расчёт берётся исключительно величина общего трудового стажа, а не размер среднемесячного дохода. За каждый год, превышающий норму в 10 лет, размер выплаты увеличивается на 2%.
Если до 2023 года в Казахстане размер базовой части пенсии был ограничен – не более 100% от прожиточного минимума, то с 2024 года он будет поэтапно повышаться до 120%.
Покажем, как рассчитать размер базовой пенсии на конкретном примере. Гражданка А. имеет трудовой стаж 12 лет до 1 января 1998 года и 21 год – после 1 января 1998 года.
Таким образом, её общий трудовой стаж составляет 33 года.
Определяем процентную ставку от прожиточного минимума, на которую А. может претендовать:
33 (общий стаж) – 10 (норма стажа) = 23
23 х 2% = 46%
Получаем размер для расчёта общей процентной ставки для А. – 46%.
Далее покажем схему перерасчёта базовой пенсии на примере А. по годам.
2023 год. Трудовой стаж от 0 до 10 лет – 60%, увеличение – на 2% за каждый полный год, но не более 100% от величины прожиточного минимума.
Соответственно, 60% + 46% =106%.
В связи с законодательным ограничением в 2023 году базовая часть пенсии А. составит не 106%, а 100% от прожиточного минимума, то есть 40 567 тенге.
2024 год. Трудовой стаж от 0 до 10 лет – 65% от прожиточного минимума, свыше 10 лет – не более 105%.
Соответственно, процентная ставка А. составит
65% + 46% = 111%
В связи с ограничением (не более 105%) базовая часть пенсии А. увеличится со 100 до 105% от прожиточного минимума.
2025 год. Трудовой стаж от 0 до 10 лет – 70% от прожиточного минимума, свыше 10 лет – не более 110%.
Делаем перерасчёт:
70% + 46% = 116%
В связи с ограничением (не более 110%) базовая часть пенсии А. увеличится со 105 до 110%.
2026 год. Трудовой стаж от 0 до 10 лет – 70% от прожиточного минимума, свыше 10 лет – 118%.
Снова делаем перерасчёт:
70% + 46% = 116%
Соответственно, базовая часть пенсии А. увеличится со 110% от прожиточного минимума до 116%, что полностью тождественно величине общего трудового стажа А.
2027 год. Трудовой стаж от 0 до 10 лет – 70% от прожиточного минимума, свыше – 120%.
В нашем примере размер базовой части пенсии А. достиг своего максимума – 116% от прожиточного минимума еще в 2026 году. Поэтому ей и остальным пенсионерам с аналогичным трудовым стажем перерасчёт в 2027 году и далее будет сделан только с учётом изменения размера прожиточного минимума.
В случае, когда общий трудовой стаж составляет 35 и более лет, перерасчёт будет произведён из двух показателей: изменённого размера прожиточного минимума и размера процентной ставки – 120%.
Перерасчёт базовой части пенсии будет производиться ежегодно как для новых, так и для действующих пенсионеров. Данная выплата предоставляется всем категориям независимо от размера получаемых ими других составных частей пенсии: солидарной (пенсия по возрасту) и выплат из ЕНПФ. Это же касается получателей пенсии по инвалидности и/или выплат из добровольного накопительного фонда.