USD 476.43
EUR 479.86
RUB 8.07
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как будут ходить автобусы в Костанае в день города

Как будут ходить автобусы в Костанае в день города

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города с 14.00 час. 19 августа и в течение дня 20 августа будет перекрыто движение по улице Алтынсарина в границах Тәуелсіздік — Гоголя.

Также будут изменены схемы движения регулярных автобусных маршрутов №5,7,10,103,21,25 согласно схеме.

План мероприятий ЗДЕСЬ 

Просим костанайцев и гостей города заранее планировать свои маршруты на автомобилях, выбрав направления объезда участка перекрытия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Жаналыктар — 17.08.22
Следующая новость

На уличное освещение жалуются костанайцы. Глава города ответил на критику