Как будут ходить автобусы в Костанае в день города

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города с 14.00 час. 19 августа и в течение дня 20 августа будет перекрыто движение по улице Алтынсарина в границах Тәуелсіздік — Гоголя.
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Также будут изменены схемы движения регулярных автобусных маршрутов №5,7,10,103,21,25 согласно схеме.
План мероприятий ЗДЕСЬ
Просим костанайцев и гостей города заранее планировать свои маршруты на автомобилях, выбрав направления объезда участка перекрытия.
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