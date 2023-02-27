Юрты должны быть доступны горожанам — аким Костаная о праздновании Наурыза

В областном центре началась подготовка к Наурызу. Традиционно горожан ждут спортивные состязания и концертные программы на разных площадках.

Основные пройдут на площади перед областным акиматом, а так же в Сити-центре, который к Наурызу украсят восьмью новыми инсталляциями — «Шаңырақ» и «Жеті қазына». Во время обсуждения на совещании решили оставить их и после праздника, в качестве фотозоны.

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«Акиматом Костаная объявлено о старте двух городских конкурсов. «Наурыз в каждом дворе» — среди организаций собственников жилья. Это оси и кондоминиумы, который будет проведен 21 марта во дворах многоквартирных жилых домов. Конкурсной комиссией будут определены 3 первых призовых места и 7 поощрительных. Которые будут награждены ценными призами и благодарственными письмами акима города», — сообщил заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

Наградят их 22 марта. В этот же день пройдет и второй конкурс — на лучшую юрту, в нем будут участовать уже предприятия города. Причем желающих в этом году как никогда много. Тридцать юрт разместят на улице Аль-Фараби от акимата до Сити-центра. Аким отметил, горячие блюда в них готовить не нужно, а вот баурсаками угощать гостей можно и даже нужно. Да и в целом главное условие — это доступность юрт для горожан.

«Я поэтому прошу, чтобы юрты эти работали, как показательные. Чтоб каждый человек мог зайти и посмотреть. И вы оценивайте. В каждой юрте должен быть отдельный обычай какой-то, какие-то блюда. Конкурсная комиссия должна ваша отрабатывать именно поэтому формату и для людей должно быть», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Также новинкой этого года станет и установленная юрта на ж/д вокзале. Там организуют фотозону и будут угощать национальными блюдами тех, кто в этот день приезжает или уезжает из города. Ожидаемый пассажиропоток около двух тысяч человек.

«Для создания праздничной атмосферы и создания положительных эмоций в здании аэропорта города Костанай планируется установить полуюрты с элементами национального убранства, организация фотозоны с поздравлениями с Наурыз мейрамы, а также угощение пассажиров баурсаками и наурыз коже», — сказал Мажит Шуленов.

Также в ближайшее время будет разработана и карта локаций всех планируемых мероприятий, как культурных так и спортивных, чтобы каждый житель или гость Костаная мог выбрать, где ему будет интереснее.

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