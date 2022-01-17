Как будут учиться казахстанские школьники и студенты

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут учиться школьники, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила на брифинге СЦК председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова, третья четверть продлится до 18 марта включительно. Обучение будет проводиться в разных форматах.

«В целом позиция Министерства образования и науки, учитывая всемирную практику и приоритет образования: наши школы должны открываться первыми и закрываться последними», — сказала Гульмира Каримова.

В Алматы, Шымкенте и Нур-Султане обучение будет проводиться в дистанционном формате.

«Завершается раздача технических средств. В остальных городах, где количество обучающихся более 600, обучение также будет проводиться в дистанционном формате. Кроме того, в этих школах учащиеся 1-2-х классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая их возрастные особенности. Мы все понимаем, что учащиеся 6-7 лет первых и вторых классов не настолько самостоятельные, что могут включать компьютер, платформу самостоятельно, чтобы качественно получить образование, которое непосредственно будет вестись. Для учащихся 3-5-х классов принято решение, что будут заниматься в дежурных группах. Оставшиеся обучающиеся будут проходить обучение в дистанционном формате. Для тех школ, где контингент менее 600 учащихся, обучение пройдет в штатном режиме. Для всех сельских школ обучение пройдет в штатном режиме», — сообщила представитель МОН.

Весенний семестр в вузах страны начнется с 24 января 2022 года. При этом вузы могут использовать каскадный метод. То есть для минимизации скопления студентов начало обучения может быть организовано в поэтапном режиме в период с 24 января по 6 февраля в зависимости от курса обучения/направлений подготовки. К примеру, если обучение для студентов первого курса начнется 24 января, то для второго курса — 31 января, а для третьих и четвертых курсов — 7 февраля.

«Обучение в весеннем семестре будет в традиционном/смешанном формате. А именно, по решению вуза образовательный процесс может быть полностью организован в традиционном формате либо смешанном формате, то есть лекции будут проводиться онлайн, а практические и семинарские/лабораторные занятия — офлайн. Практика обучающихся также будет проводиться на базе практик в офлайн-режиме. При этом в случае нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе в срок до 7 февраля (или иные сроки по решению главного санитарного врача соответствующего региона) вузы могут начать обучение в онлайн-режиме и после перейти на традиционный/смешанный формат обучения. Также по согласованию с министерством допускается организация образовательного процесса в онлайн-формате для обучающихся первого курса», — сообщила Гульмира Каримова.

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