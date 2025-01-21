Информацию предоставляют отделы образования районов и городов Костанайской области.

В Жангельдинском районе занятия в 0-4 классах во всех школах переведут на дистанционный формат обучения. Скорость штормового ветра 14 м/с, температура воздуха -7 градусов.

Читайте также: Информация для школьников первой смены

В Карасуском районе школы второй смены переведены в онлайн режим.

Буран скорость ветра 21 м/с.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.