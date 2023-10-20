Как дальше жить? При доходе в 150 000 тенге костанайской пенсионерке выдали шесть кредитов на миллионы

Замглавы МВД Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе озвучил случай из Костанайской области, который произошёл с пенсионеркой.

Как говорит замглавы МВД РК, к ним в ведомство поступают звонки от граждан с вопросами «Почему банки спокойно оформляют неподъемные кредиты, при этом не задумываясь, как человек будет с ними рассчитываться?»

«В Костанайской области пенсионерка, поддавшись обману зарубежных мошенников, которые предложили ей в мессенджере whatsapp вложиться выгодно в инвестиции. Она оформила шесть онлайн потребительских кредитов в двух банках и одной микро кредитной организации на 21 миллион тенге. В полицию она обратилась спустя две недели, когда деньги уже были выведены через дроппера за рубеж. К слову сказать, их личности мы установили им дана правовая оценка, но тут дело в другом — ежемесячный доход пенсионерки 150 000 тенге, а сумма ежемесячных выплат около 350 000 тенге, и что теперь с этим делать пенсионерка не знает», — отметил Игорь Лепеха.

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По словам замминистра, их следователи вносят в банки представления. Далее обманутым казахстанцам приостанавливают оплату и начисления по таким кредитам — временно. Игорь Лепеха подчеркнул, эта лишь временная мера.

«Полное списание кредитов, в соответствии с пунктом 15 «Правил предоставления микрокредитов электронным способом», утвержденных Национальным банком, допускается лишь в случаях несанкционированных действий со стороны третьих лиц, то есть при взломе системы и оформлении кредита на клиента без его участия. Таких фактов при расследовании уголовных дел об интернет-мошенничествах у нас не установлено, все преступления допущены по доверчивости самих потерпевших», — резюмировал Игорь Лепеха.

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