Списать мошеннический кредит. В МВД РК назвали условия

Сегодня в Мажилисе состоялись парламентские слушания, на которых о ситуации с интернет-мошенничеством рассказал заместитель министра Игорь Лепеха, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сказал замминистра, в МВД РК обращаются граждане с просьбами оказать содействие в списании кредитов, которые на них оформили мошенники.

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По словам замминистра, их следователи вносят в банки представления. Далее обманутым казахстанцам приостанавливают оплату и начисления по таким кредитам — временно. Игорь Лепеха подчеркнул, эта лишь временная мера.

«Полное списание кредитов, в соответствии с пунктом 15 «Правил предоставления микрокредитов электронным способом», утвержденных Национальным банком, допускается лишь в случаях несанкционированных действий со стороны третьих лиц, то есть при взломе системы и оформлении кредита на клиента без его участия. Таких фактов при расследовании уголовных дел об интернет-мошенничествах у нас не установлено, все преступления допущены по доверчивости самих потерпевших», — резюмировал Игорь Лепеха. Как отметил полицейский, предупредить такие случаи поможет введенная в августе Национальным банком мобильная услуга добровольного отказа граждан от получения кредитов. Вместе с тем Лепеха заявил о необходимости принимать и другие ограничения, позволяющие не допускать и чрезмерную закредитованность населения.

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