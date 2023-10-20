Задержано 40 подозреваемых. В Украине ликвидирована банда мошенников, обманывавшая казахстанцев

Замглавы МВД Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе 20 октября 2023 года рассказал, что в Украине выявили и ликвидировали крупнейший мошеннический call-центр, в котором преступники обманывали исключительно казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Центр ликвидировали в декабре 2022 года.

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«Было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических call-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули», — рассказал Игорь Лепеха.

Для того, чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых «дропов» из числа казахстанцев, которых они находят в Telegram-каналах.

«Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых «дропы» оставляют себе (до 10%), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские и иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем «теряются» в криптовалютной системе», -сообщил Игорь Лепеха.

С июля 2023 года заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 млн тенге.

«В ходе оперативных мероприятий установлено 929 «дропов», банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме. Из-за отсутствия уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам платежных карточек или идентификационных данных для их оформления, которые в последующем используются для вывода похищенных денег, многие «дропы» остаются в правовом поле безнаказанными. Только 9%, или 85 лиц, относящихся к этой категории, привлечены к уголовной ответственности ввиду наличия достаточных оснований их соучастия в мошенничестве. Процессуальный статус остальных не определен, все они заявляют, что якобы ничего о мошенничествах не знали», отметил Игорь Лепеха.

Он также рассказал, что в 2022 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам более 16 млрд тенге. Представитель МВД подчеркнул: все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением банковских накоплений, совершают преступники из-за рубежа. Именно они представляют главную экономическую угрозу для граждан.

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