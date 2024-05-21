Как и где будут отдыхать школьники летом?

Как сообщили в министерстве просвещения РК, все организационные вопросы прорабатываются в рамках совместного плана государственных органов. Для этих целей созданы республиканский и региональные штабы. Проработан список всех центров отдыха и обеспечена их готовность.

При поддержке казахстанского фонда 20 тысяч детей получат возможность отдохнуть бесплатно.

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«Приоритет отдается школьникам из регионов, пострадавших от паводков, а также детям из социально уязвимых слоев населения и многодетных семей из сельской местности. В целом ожидается, что 2,9 млн детей по стране проведут летние каникулы в 10 743 лагерях отдыха: 10 тысяч – в круглогодичных оздоровительных центрах, 240 тысяч – в загородных, 2,6 млн – в пришкольных, 75 тысяч – в палаточных и юрточных. В преддверии лета Министерством проведена специальная подготовка 120 тысяч педагогов-организаторов. Дополнительно будут привлечено более 12 тысяч студентов и волонтеров», — отметил министр просвещения РК.

На заседании Правительства Премьер-Министр акцентировал внимание на обеспечении безопасности детей в летних лагерях:

«К открытию оздоровительного сезона все объекты должны быть в полной готовности. Для этого региональным штабам необходимо с выездом на место проконтролировать соответствие лагерей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Во всех детских лагерях, в местах массового досуга должны работать камеры наблюдения. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акиматам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб», — подчеркнул премьер-министр РК.

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