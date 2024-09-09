Как изменились цены на стоматологические услуги в Казахстане

В первом полугодии текущего года объём услуг в области стоматологии в РК увеличился на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 48,8 млрд тг. В прошлом году показатель составлял 33,8 млрд тг., сообщает energyprom.kz

В региональном разрезе наибольший объём услуг в секторе был оказан в Алматы: 12,4 млрд тг. Следом идут Астана (11,8 млрд тг) и Актюбинская область (2,3 млрд тг).

Тем временем наибольший рост объёма услуг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался в Шымкенте (плюс 95,3%), а также в Жамбылской (плюс 74,4%) и Кызылординской (плюс 61,8%) области.

Что касается цен, в августе текущего года услуги стоматологов подорожали на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, услуги по удалению зуба под местным обезболиванием выросли в цене на 17,4%, лечение кариеса — на 15,4%, протезирование зубов — на 8,7%, а снятие зубных отложений — на 7,3%.

В разрезе регионов наибольшее удорожание было зафиксировано в столице, где цены увеличились на 29,6%. Заметный рост цен также наблюдался в Карагандинской и Костанайской областях: на 23,8% и на 17,2% соответственно.

Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматы (на 3%), а также в Северо-Казахстанской (на 8,1%) и Атырауской (на 8,3%) областях. Из 20 регионов страны только в Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлого года.

Отметим, что Министерство здравоохранения Казахстана отказалось от идеи запретить гражданам использовать пенсионные накопления для оплаты стоматологических услуг. Ранее был опубликован проект приказа, который предусматривал приостановление снятия пенсионных средств на стоматологические услуги для обсуждения и учёта мнений общественности. Однако в связи с многочисленными обращениями министерство пересмотрело свои планы и разработало новый механизм, направленный на обеспечение прозрачности процедуры оказания стоматологических услуг.

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