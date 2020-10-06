Как изменились карантинные ограничения с 6 октября в Казахстане

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Какие изменения и карантинные ограничения вступили в силу с 6 октября в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.
С 6 октября у прилетающих из-за рубежа должна иметься справка о прохождении теста на коронавирус методом ПЦР. Ее необходимо получить не ранее чем за трое суток к моменту пересечения границы. Иностранцы без справки отныне не допускаются к въезду в Казахстан. Казахстанцы в случае отсутствия справки будут изолированы в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на коронавирус.
Транспортировку до карантинного стационара поручено обеспечить акимам и руководителям управлений здравоохранения. В день получения результатов лабораторного исследования на коронавирус прибывших лиц будут выписывать.
Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и члены их семей, прибывающие в страну из-за рубежа, также подлежат обследованию на коронавирус по месту проживания или пребывания.
Требования распространяются на все страны, с которыми имеется авиасообщение, ранжирование стран по категориям не предусмотрено, как было ранее. Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении прибывающих лиц через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.
С 6 октября главный государственный санитарный врач соответствующей территории вправе сам принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и мире.
В международных аэропортах после каждого рейса будут проводить дезинфекцию воздушных судов. Между пассажирами должно быть расстояние в один метр. При регистрации обязателен масочый режим.
Напомним, с 6 октября в Житикаринском районе Костанайской области возобновляет работу санитарный пост и карантинный стационар.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области