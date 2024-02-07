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Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления, сообщила Дуйсенова

Фотография для новости Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления, сообщила Дуйсенова

Фотография взята с сайта tengrinews.kz

Вице-премьер Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 7 февраля рассказала о том, как казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления, сообщает Zakon.kz.

По словам Тамары Дуйсеновой, казахстанцы имеют право в любое время снять с пенсионного счета в ЕНПФ часть накоплений, превышающую порог достаточности.

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«Если деньги ваши (часть пенсионных накоплений. – Прим. ред.) инвестируются, то они приходят к вам с доходом, приумножаются. У вас будет возможность за счет этого повышения доходов получить еще излишки (сверх порога достаточности. – Прим. ред.). То есть казахстанцы смогут свои деньги снять, конечно», — сообщила Тамара Дуйсенова.

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