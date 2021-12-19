Как казахстанцы с недостаточными накоплениями смогут получать пожизненную пенсию

Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.

По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» предусматривается внедрение новых социально-важных продуктов страхования жизней, передает inbusiness.kz.

Читайте также: Сбережения казахстанцев находятся под угрозой обесценения

«Накопительный продукт страховой жизни в рамках государственного обязательной накопительной системы а отличии от банков с депозита представляет дополнительную страховую защиту», — сказала она. Второй продукт — это совместный супружеский пенсионный аннуитет. «Совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты», — резюмировала глава Агентства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.