Как казахстанцы с недостаточными накоплениями смогут получать пожизненную пенсию

Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.
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По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» предусматривается внедрение новых социально-важных продуктов страхования жизней, передает inbusiness.kz.
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«Накопительный продукт страховой жизни в рамках государственного обязательной накопительной системы а отличии от банков с депозита представляет дополнительную страховую защиту», — сказала она. Второй продукт — это совместный супружеский пенсионный аннуитет. «Совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты», — резюмировала глава Агентства.
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