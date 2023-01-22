Костанайцы могут получить жилищную помощь

Жилищную помощь можно использовать на оплату комуслуг. Данный вопрос актуален в преддверии обсуждения вопроса повышения тарифов на коммуслуги. Поскольку износ сетей в Костанайской области уже достиг более 60%.
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В прошлом году в Костанайской области ее получили почти три тысячи семей. На эти цели было выделено 68,6 миллионов тенге.
«Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным гражданам на оплату услуг ПКСК, отопления, электроэнергии, горячей, холодной воды, газа, мусора и абонентской платы за телефон. Основным контингенотом получателей жилищной помощи, как показали последние годы, являются пенсионеры, многодентные семьи и лица с инвалидностью», — сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Максим Устинов.
В ведомство могут обратиться все желающие, чтобы узнать, могут ли они рассчитывать на такой вид господдержки.