Как можно узнать размер своей будущей пенсии?

С появлением возможности досрочного снятия части пенсионных накоплений на определенные нужды, у многих казахстанцев возник вопрос – какая пенсия будет ждать в будущем? В Едином накопительном пенсионном фонде пояснили, что для всех вкладчиков ЕНПФ доступен прогнозный пенсионный калькулятор, благодаря которому в онлайн-режиме можно узнать размер своей будущей пенсии, передает nur.kz

Доступ к прогнозному пенсионному калькулятору есть на сайте enpf.kz и в мобильном приложении, которое можно скачать бесплатно в AppStore, GooglePlay или HUAWEI AppGallery. При помощи калькулятора можно узнать свою будущую государственную базовую пенсию, пенсию по возрасту, а также выплаты, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Расчет будущих выплат из ЕНПФ выдается в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности.

При этом все прогнозные результаты представляются в реальной стоимости за минусом инфляции периода прогноза. Узнать размер своей будущей пенсии можно по следующему алгоритму:

1. Авторизоваться на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или ИИН (в качестве логина пользователя) и пароля. Зарегистрировать ИИН и пароль, выбрав интернет-информирование, можно опять же с помощью ЭЦП или посетив офис ЕНПФ;

2. В личном кабинете найти «Пенсионный калькулятор»;

3. Заполнить/дополнить необходимые поля. Если пользователь не авторизован, то воспользоваться пенсионным калькулятором можно только на сайте enpf.kz.

Отметим, что в настоящее время прогнозные выплаты отображаются с учетом изменений, внесенных с 1 апреля этого года. Согласно им, размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ рассчитывается по новой методике расчета. Она определяется следующим образом: с выходом на пенсию, в первый год выплаты производятся путем умножения суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и деления на 12, а в последующие годы — размер пенсионных выплат определяется путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации 5%.

При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума. Также напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Что же еще можно увидеть в калькуляторе?

При достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений, сформированных за счет всех видов отчислений к достижению пенсионного возраста, появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения в будущем договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, который позволяет получать пожизненные пенсионные выплаты. Если пользователь выберет предложенную опцию, то в блоке «Прогноз вашей пенсии» будет показан прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации вместо прогнозного размера выплат по графику из ЕНПФ.

Также в пенсионном калькуляторе доступна информация о сумме, превышающей порог достаточности и доступной к изъятию в виде единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение. При этом вы сможете увидеть сумму своих будущих ежемесячных пенсионных выплат при условии изъятия пенсионных накоплений и решить, а стоит ли использовать пенсионные накопления сейчас или получать более высокую пенсию в будущем.

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