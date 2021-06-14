Как начисляются пенсионные в РК за вредные условия труда

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал возможность снижения пенсионного возраста работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время в республике осуществляется переход к накопительной пенсионной системе, предполагающей снижение размеров солидарных пенсий с каждым годом, так как стаж для их назначения учитывается только до 1998 года. В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 (далее — Концепция пенсионной системы), снижающиеся размеры солидарных пенсий должны компенсироваться накопительной составляющей, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов», — написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос. Читайте также: Почему не будут снижать пенсионный возраст, объяснили в Минтруда

По его словам, при действующей накопительной пенсионной системе сокращение периода участия в пенсионной системе в связи с ранним выходом на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения необходимых пенсионных выплат в старости.

«Очевидно, что из-за непродолжительности участия в накопительной пенсионной системе размеры накопительной и базовой пенсии значительно снизятся, а на солидарную пенсию лица, достигшие 40-летнего возраста и моложе, права не имеют. В этой связи в отношении лиц, занятых во вредных условиях труда, на первый план выходит задача создания и укрепления обязательной профессиональной схемы пенсионного обеспечения, основанной на принципе равной ответственности государства, работодателя и работника за его пенсионное обеспечение. Именно с этой целью с 2014 года были введены обязательные профессиональные пенсионные взносы (далее — ОППВ) в размере 5% от дохода работника за счет средств работодателя», — отметил зампремьера.

Он напомнил, что в данную категорию входят также шахтеры и металлурги. С 1 января 2014 года более 14 тысяч работодателей за счет собственных средств перечисляют ОППВ в пользу 563 тысяч работников. Общая сумма пенсионных накоплений за счет ОППВ на 1 мая 2021 года составила 319,3 млрд тенге.

Перечисление ОППВ в пользу работников дает им право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет ОППВ по достижении 50-летнего возраста путем заключения пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений. Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал возможность снижения пенсионного возраста.

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