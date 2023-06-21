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Как одеваться на Курбан айт: предписания и советы

inbusiness.kz

Все верующие стремятся провести байрам с пользой и в богослужении. Sputnik.kz рассказывает, как одеваться в праздничные дни Курбан айта и что нельзя делать в этот день.

Курбан айт — это праздник жертвоприношения и праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Рамазан.

Празднование Курбан айта длится три дня. В этом году казахстанцы отметят первый день Курбан-айта 28 июня.

В этот день совершается праздничный намаз. Женщины могут участвовать на айт намазе, но это не является обязательным.

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Перед тем как отправиться в мечеть для совершения намаза, верующим необходимо встать рано, совершить полное омовение и желательно одеться в лучшие наряды.

После праздничного намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Айт Мубарак!» — «Благословенного праздника!».

Считается, что мусульманам следует на праздничный намаз идти по одной дороге, а возвращаться домой по другой дороге.

В праздничные дни мусульмане ходят в гости к родственникам и друзьям. Также в дни праздника не следует заниматься физическим трудом, что не позволяет сосредоточиться на богослужении и молитве.

Верующим нельзя ссориться с другими, причинять им неудобства. В эти дни принято быть в хорошем настроении, давать милостыню, дарить подарки, собираться в кругу родственников и друзей, накрывать праздничный дастархан.

Главные блюда в Курбан айт готовятся из мяса. Мясо жертвенного животного принято делить на три части: одну оставляют себе, другую отдают бедным, а из третьей части готовят угощение для близких.

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