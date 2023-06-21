Как одеваться на Курбан айт: предписания и советы

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Курбан айт — это праздник жертвоприношения и праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Рамазан.
Празднование Курбан айта длится три дня. В этом году казахстанцы отметят первый день Курбан-айта 28 июня.
В этот день совершается праздничный намаз. Женщины могут участвовать на айт намазе, но это не является обязательным.
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После праздничного намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Айт Мубарак!» — «Благословенного праздника!».
Считается, что мусульманам следует на праздничный намаз идти по одной дороге, а возвращаться домой по другой дороге.
В праздничные дни мусульмане ходят в гости к родственникам и друзьям. Также в дни праздника не следует заниматься физическим трудом, что не позволяет сосредоточиться на богослужении и молитве.
Главные блюда в Курбан айт готовятся из мяса. Мясо жертвенного животного принято делить на три части: одну оставляют себе, другую отдают бедным, а из третьей части готовят угощение для близких.