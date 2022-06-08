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Как отказаться от ежемесячной оплаты за домофон?

remboo.ru

Платить каждый месяц абонентскую плату за использование домофона необязательно. Но для этого необходимо учесть несколько нюансов, заключая договор с домофонной фирмой.

В Казахстане, а именно в Актау, есть прецедент, когда жильцы многоквартирных домов смогли доказать неправомерность ежемесячной абонентской платы за домофон. Антимонопольный департамент Мангистауской области, выявив факт, поддержал горожан, передает exk.kz

«Правоотношения между жильцами и домофонной компанией прекращаются после надлежащей установки и ввода в эксплуатацию оборудования. В дальнейшем при поломке или выходе из строя домофонной системы обслуживающая компания устраняет поломку в системе и взимает плату за фактически оказанную услугу. Принцип установки и обслуживания домофонной системы не отличается от таких видов услуг, как установка бойлера для нагрева воды или кондиционера», — информировали в ведомстве.

Так почему же в Казахстане остается практика ежемесячной оплаты за домофон с каждой квартиры в среднем 300 тенге? И есть ли нормативный документ, согласно которому казахстанцы могут отказаться от оплаты? С этими вопросами Экспресс К обратился в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК.

«Это больная тема. Дело в том, что комитет не контролирует домофонные компании. Но если в антимонопольный департамент поступит сигнал о том, что какая-либо компания доминирует на рынке, то законность ее действий должны проверить», — сообщили в пресс-службе Комитета естественных монополий.

Юрист частной практики Валентина Темиргалиева сообщает, что в законе «О защите прав потребителей» есть статья, согласно которой можно признать взимание ежемесячной оплаты за домофон недействительным. Речь идет о статье 8 прим. 1. Однако во избежание конфликтов и судебных тяжб с компанией жильцы должны обговаривать отсутствие оплаты «на берегу».

«В реальности система уже сформировалась так, что некоторые даже не задумываются о том, что можно не платить по факту навязанной услуги. Но на общем собрании кондоминиума необходимо поднимать эти вопросы, большинством голосов принимать решение», — прокомментировала Валентина Темиргалиева.

«Надо отметить, что в действительности мы платим ежемесячно за ремонт системы. То есть при поломке домофона или двери сотрудники компании выезжают на место и устраняют неполадки. Это бывает довольно часто и по вине жильцов. И в том случае, если жильцы даже расторгнут договор с компанией и продолжат пользоваться системой, они должны будут сами каждый раз оплачивать ремонт. А теперь представьте, что при каждой неисправности жильцам придется бегать за каждым соседом собирать деньги и подписи. А после вызывать ремонтника. Конечно, можно брать деньги из общего фонда, но тогда нужно быть готовым к регулярным тратам. То на то и выходит? Но решать в любом случае самим жильцам. Есть компании, которые берут и ежемесячную оплату, и еще за ремонт, но это уже сверхнаглость», — заявила юрист.

Правозащитник советует: если вы хотите отказаться от ежемесячной оплаты домофонной компании, то в первую очередь об этом необходимо уведомить КСК, ОСИ или ПТ, вопрос нужно обсудить на общедомовом собрании и действовать согласно консенсусу. Если не менее 75% жильцов будут согласны, то расторгнуть договор с фирмой или сменить ее возможно. И уже заключая договор с новым представителем услуг, обсудить размер ежемесячной оплаты или вовсе ее отсутствие.

Правда, тут могут найтись подводные камни. Например, двери, которые устанавливаются компаниями, являются их собственностью, и при расторжении договора жильцы просто-напросто остаются без подъездной двери. Тонкостей в выборе фирмы может быть множество, поэтому юрист напоминает о жилищной инспекции при акиматах, которая обязана консультировать граждан по всем интересующим их вопросам, касающимся сферы жилищных отношений.

«В идеале жильцы сами могут купить дверь и установить домофонную систему, а при поломках вызывать ремонтника. То есть сделать это без посредника в виде фирмы. И тогда точно не придется платить за навязанные услуги и следовать правилам бизнеса», — добавила юрист.

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