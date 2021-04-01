Как отразится подорожание электричества на малоимущих, оценили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Кайрат Рахимов рассказал, что делать малоимущим казахстанцам, которым сложно оплачивать коммунальные счета, передает Tengrinews.kz.

«Да, безусловно, у нас не все потребители равны. Есть состоятельные граждане, но есть и социально уязвимые слои населения. Вот для них в рамках жилищного законодательства предусмотрен механизм, с которым многие граждане незнакомы, это прямое субсидирование со стороны государства», — сообщил Рахимов на брифинге СЦК.

Он привел в пример семью из четырех человек, супружеская пара и двое детей, в которой работает только глава семьи. Он зарабатывает в месяц 100 тысяч тенге.

«По закону его зарплата делится на четверых. Получается по 25 тысяч тенге. Если данный уровень доходности не превышает прожиточный минимум, который сегодня составляет 34 тысячи тенге, то эта семья вправе претендовать на социальную поддержку со стороны государства. Через ЦОН или eGov можно подать заявление. Там нужно всего четыре документа: подтверждающие социальный статус документы, квитанция, которая выставлена со стороны поставщиков услуг, и тот уровень максимально возможной платы за услуги, который устанавливается маслихатами регионов», — уточнил Рахимов.

По его словам, в Алматы такая семья при выставлении счета в 10 тысяч тенге может выплатить только 5 тысяч. Остальное за семью заплатит государство.

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«В 2019 году только 54 тысячи семей подали заявления, а в прошлом году их число не превысило 36 тысяч. Хотя мы с Министерством труда и соцзащиты населения совместно рассматривали, у нас на сегодня число абонентов, которые могут подлежать данной категории, превышает миллион. Такие меры поддержки существуют, и мы, как министерство, в том числе прорабатываем автоматизацию данных мер поддержки», — добавил Рахимов.

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