Как повысятся тарифы на коммунальные услуги в 2024 году

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 27 декабря рассказал о повышении стоимости коммунальных услуг в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что часть общественных слушаний по вопросам повышения тарифов уже успели провести. В первую очередь это касалось регионов, где коммунальная инфраструктура сильно изношена.

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«В красной зоне то, что было, – 87 субъектов естественных монополий во всех регионах, самые срочные заявки, обсуждения прошли. Это зависит от региона, субъекта и изношенности», — сказал Алибек Куантыров.

Повышение тарифов произойдет во всех сферах.

«Энергетика, газификация, водоснабжение, водоотведение, отопление – но это будет поэтапно. От 15 до 30%, в зависимости от региона, от изношенности, но по-разному в разных регионах», — говорит Алибек Куантыров.

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