Как раньше уже не будет: в Казахстан пришел ассортиментный голод

В торговых сетях Казахстана наблюдается обеднение состава продуктов, и такая тенденция еще будет усиливаться. Такое мнение высказал генеральный директор компании SMALL Демид Самошкин, сообщает LS.

«Мы уже ощущаем ассортиментный голод. Он будет еще выше, потому что ассортимент вымывается», – спрогнозировал Самошкин во время выступления на 15-м конвенте «Мир торговли» в Алматы.

Он отметил, что из-за текущих событий произошел «истерический подъем цен поставщиками». Они стали закладываться под курс доллара в 512-517 тенге, что спикер назвал неправильным действием.

«Конечно, некоторые поставщики потом откатили цены, но осадок остался. И здесь на самом деле был показан их профессионализм. Крупные компании просто остановили и держали цену. Я буду говорить о статистике только по нашей сети: они не только удержали долю, они еще ее повысили. И потом уже, когда остальные поставщики стали откатывать цены, покупатель отреагировал абсолютно по-другому. Компании, которые подняли, потом потеряли своего покупателя», – подчеркнул спикер.

Говоря об инфляции на фоне ассортиментного голода, Самошкин рассказал, что цены в торговой сети поднялись на 30-35%. При этом цифры опираются не на определенные товары, а на средний чек.

Кроме того, в текущей ситуации с ассортиментом открываются новые возможности для поставщиков, продолжил глава SMALL. Однако им нужно учитывать, что поведение покупателей изменилось.

«Как раньше уже не будет. Изменилась структура потребления. Покупатель не стал есть и покупать меньше. Он стал покупать совершенно другой продукт и переключается на более дешевые. Средний ценовой сегмент стал неинтересен, переход идет в нижний. Люди разделились на две категории: одни покупают мало, но высокого качества, другие покупают много, но нормального качества», – добавил Самошкин.

По его мнению, Казахстану нужно готовиться к новым реалиям.

«Это только начало. Я говорю весело, это интересно, потому что любой кризис дает возможности для развития как сетей, так и любого бизнеса и в целом страны, потому что идет перестроение на уровне государства. Оно нас не забывает, идет серьезная политика по кредитованию сетей по так называемым дешевым деньгам, которые нам выделяют. Да, за ними жестко следят, но тем не менее государство участвует в этом процессе», – высказал мнение глава сети.

Отдельно Самошкин высказался о неэффективности внедрения оптово-распределительных центров (ОРЦ).

«Эти логистические центры – не рабочий механизм. К сожалению, у нас эти проекты начинаются так: давайте мы его построим, а потом будем думать, что там хранить и как его заполнять. На протяжении пяти лет были такие склады. И там очень многое сгнило. Это не привлекает бизнес. Построить коробку – это самое маленькое, что можно сделать в ОРЦ. Наверное, лучше самим спокойно их возвести», – заключил спикер.

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