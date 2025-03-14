Выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ по графику: как рассчитываются и куда обращаться? Кто имеет право на выплаты пенсионных накоплений по графику? На эти и другие вопросы ответили и в Едином пенсионном фонде.

Ежемесячные пенсионные выплаты по установленному графику из ЕНПФ в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан осуществляются лицам, достигшим пенсионного возраста — мужчины – 63 года, женщины – 61 год, а также лицам с инвалидностью 1 или 2 группы, установленной бессрочно, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Как рассчитываются выплаты по графику?

Рассчитываются выплаты по графику следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%. При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (далее — ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2025 году ПМ — 46 228 тенге.

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Для получателей определенных категорий: лиц с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, Методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

Если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2025 году 753 252 тенге = 62 771х12), выплата осуществляется единовременно.

Куда и когда обращаться за выплатой пенсионных накоплений из ЕНПФ?

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных видов пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста, а также назначения базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета получателям необходимо своевременно обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» ЦОН по месту жительства. Сделать это можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Все виды пенсионных выплат производятся со дня обращения. При этом днём обращения считается день регистрации заявления и необходимых документов в ЦОНе при условии, если получатель достиг пенсионного возраста, если он обратился раньше — днем обращения считается день достижения пенсионного возраста. Особенно важно своевременное обращение для получения выплат из бюджета, для назначения которых требуется проверка трудового стажа по представленным получателем документам.

Кроме того, обращаем внимание, что будущим пенсионерам — потенциальным получателям, чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан еgov, с номера 1414 за 2 месяца до достижения пенсионного возраста направляется SMS-уведомление о возможности своевременного обращения в ближайшее отделение Государственной корпорации для получения услуг по назначению пенсионных выплат со ссылкой на перечень документов на сайте egov.kz. То есть государственными органами для оформления пенсионных выплат в предусмотренные сроки осуществляется рассылка соответствующих уведомлений, так как за пропущенный период выплаты не назначаются.

Также стоит отметить, что в целях оказания проактивной услуги по осуществлению пенсионных выплат из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их выплатой, ЕНПФ проводит ежегодную сверку совместно с Государственной корпорацией на предмет наличия у данных граждан назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств. По результатам ежегодной сверки при выявлении лиц, у которых имеются назначенные пенсионные выплаты за счет бюджетных средств, ЕНПФ осуществляет им пенсионные выплаты в рамках соответствующего соглашения, заключенного с Государственной корпорацией, т.е. беззаявительно.

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