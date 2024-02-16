Как сегодня учатся дети в городах и районах области?

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены 1-11 классов школ города Лисаковск 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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Температура воздуха — 26°С, учащиеся 1 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов, учащиеся 1 смены 0-11 класса школ Карабалыкского района 16.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 градусов, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Амангельдинского района 16.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 16.02.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -31 градусов, скорость ветра 11 м/с. Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Наурзумского района 16.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 30°С, учащиеся 1 смены с КПП по 11 класс школ Узункольского района 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 30-33гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3276 человек.

Температура воздуха -30 градусов, учащиеся 1 смены 0-11 класса школ Федоровского района 16.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов, учащиеся 1 смены 0-11 класса школ Денисовского района 16.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -26 градусов, скорость ветра 13 м/с (мороз). Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 16.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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