Как в Беларуси прошел второй день протестов — фото

Вечером 10 августа, сутки спустя после президентских выборов в Беларуси, в Минске и других городах сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на улицы, после чего начались столкновения с милицией и ОМОНом, передает Tengrinews.kz.

Протестующие считают, что результаты голосования фальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Наиболее масштабные столкновения происходят у станции метро «Пушкинская» на пересечении проспектов Пушкина и Притыцкого в Минске.

Возле кинотеатра «Автора» протестующие строили баррикады. Силовики сносили эти заграждения с помощью броне- и строительной техники, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В социальных сетях сообщают о применении таких же средств борьбы с беспорядками в других городах Беларуси, в частности в Гродно, Бресте, Новополоцке. Интернет и мобильная связь в республике во многих местах отключены. Позже в МВД республики сообщили, что во время столкновений в Минске погиб один человек. По версии силовиков, «в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью». Около 03.00 по местному времени (07.00 по времени Нур-Султана) беспорядки в белорусской столице в целом завершились. Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений «Альфы» удалось рассеять протестующих в районе метро «Спортивная» за северо-западе Минска и универмага «Рига» на востоке. Из мест столкновений выезжают автозаки с задержанными. Центр города по-прежнему перекрыт, на перекрестках стоят экипажи ГАИ. Накануне, Лукашенко сделал заявление

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