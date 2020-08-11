Как в Беларуси прошел второй день протестов — фото

© Sputnik / Виктор Толочко
Вечером 10 августа, сутки спустя после президентских выборов в Беларуси, в Минске и других городах сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на улицы, после чего начались столкновения с милицией и ОМОНом, передает Tengrinews.kz.
Протестующие считают, что результаты голосования фальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Наиболее масштабные столкновения происходят у станции метро «Пушкинская» на пересечении проспектов Пушкина и Притыцкого в Минске.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
100164 - зарегистрированно
73702 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3112 - в Костанайской области