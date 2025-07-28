Суд назначил 57-летнему водителю внедорожника Tank 300 20 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на 7 лет за вождение в нетрезвом виде и покидание места дорожно-транспортного происшествия.
Помимо этого, мужчина оштрафован на по 10 МРП (39 320 тенге) за каждое из следующих нарушений:
- Проезд на красный свет,
- Создание аварийной ситуации на дороге.
Также ему предстоит возместить ущерб, нанесённый другому участнику ДТП.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 26 июля. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал аварийную ситуацию, затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, причинив материальный ущерб. После аварии он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.
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