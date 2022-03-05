Как власти будут помогать казахстанцам во время кризиса. Будут ли новые 42 500

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал поддержку населению и бизнесу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 марта на заседании Высшего совета по реформам поручил провести детальный анализ влияния антироссийских санкций на отрасли экономики Казахстана, а также подготовить пакет мер поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения, передает informburo.kz

Что угрожает казахстанскому бизнесу

Более шестидесяти обращений от предпринимателей поступило в оперативный штаб по антикризисным мерам. Основная проблема, с которой столкнулись казахстанские бизнесмены – логистика, сообщает «31 канал».

Правительство просчитывает риски, с которыми уже соприкоснулась и с которыми ещё предстоит столкнуться казахстанской экономике.

20 крупных казахстанских компаний экспортируют товар в Украину. Товарооборот с этой страной в прошлом году превысил 1 млрд долларов. С Россией у Казахстана наиболее тесные экономические связи. За прошлый год товарооборот составил 25 млрд долларов.

Созданный антикризисный штаб работает над тем, чтобы максимально снизить потери для казахстанской экономики. Члены штаба говорят, что кроме заторов в перевозках, проблем с платежами, другим последствием антироссийских санкций может стать сверхвысокий импорт, который поставит под угрозу существование отечественного производства.

«Мы видим угрозу по ввозу импортного товара из РФ на территорию Казахстана по низким ценам, – сказал и.о. председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков. – В первую очередь эту проблему поднимают сельхозники, отрасль пищевая. Эти вопросы, конечно, в большей степени беспокоят наш бизнес».

Проблема транзита имеет временный характер, говорят члены штаба. Поставки грузов из Европы, скорее всего, будут теперь идти через Иран, Азербайджан и Турцию.

По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, санкции не так страшны для Казахстана, как искусственное сдерживание курса национальной валюты. По его словам, нужно отменить интервенции.

«Это не проблема санкций. Это проблема нашей собственной экономической политики, – подчеркнул Айдархан Кусаинов. – От санкций мы не пострадаем, а вот от собственной экономической политики какие отрасли пострадают? Все обрабатывающие отрасли пострадают. И зарплаты пострадают, кстати, тоже».

Сейчас рассматривают все варианты и сценарии развития событий. Правительство готовится как к оптимистичному, так и пессимистичному развитию ситуации.

Власти пытаются сдержать рост цен

В акимате Алматы рассказали, какими способами собираются сдерживать рост цен из-за нового курса доллара. Его в обменниках уже продают по 520 тенге. Чиновники планируют предоставить льготные займы крупным торговым сетям и бороться с посредниками, которые накручивают цены.

По словам властей, региональная комиссия займётся расследованием посреднических схем по цепочке ценообразования продовольственных товаров. Прокуратура проверит и алматинский рынок «Алтын Орда».

Цены на продукты пытаются сдержать оборотными займами – это когда деньги берут на короткий срок, пускают в оборот и быстро возвращают.

«На стабилизацию цен в рамках оборотных займов у нас в городе выделено 11 млрд, сейчас в работе у нас 7,5 млрд тенге», – сообщил замглавы руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров.

Крупные участники рынка подтвердили фиксирование цен на социально значимые товары. По другим же позициям ситуация нестабильная.

«Во-первых, повлияла волатильность тенге, от курса тенге зависит и весь импорт, стоимость. Множество казахстанских товаров имеют большое импортное содержание: это упаковка, техника, комплектующие, – сказал PR-менеджер компании Magnum Дмитрий Шишкин. – Во-вторых, у нас нарушаются цепи поставок, так как в основном импорт шёл из России. Сейчас мы ищем новые цепи поставок, к сожалению, в будущем это тоже может отразиться на цене».

Затруднённая логистика, остановка производства, отсутствие поставок – всё это увеличивает стоимость. По словам экономиста Асета Наурызбаева, что сейчас подключиться к обсуждению антикризисного плана должны ведущие менеджеры бизнес-предприятий. В течение месяца нужно выстроить антикризисную модель, чтобы оперативно управлять будущими рисками.

Получат ли казахстанцы АСП?

Можно ли ожидать, что казахстанцам вновь будут массово выплачивать какие-то пособия, как это было с раздачей 42 500 тенге во время ЧП из-за коронавируса? На этот вопрос в интервью «31 каналу» ответил директор института мировой экономики и международных отношений доктор экономических наук Акимжан Арупов.

«Адресная социальная помощь для нашей страны, мне кажется, не совсем приемлема. Если мы помним, в период чрезвычайного положения из 8,5 млн трудоспособного населения за помощью обратилось почти 5 млн.

Я думаю, у государства есть другие инструменты поддержки населения и бизнеса», – сказал эксперт.

По словам Акимжана Арупова, крупный бизнес в Казахстане более или менее самодостаточный, и именно на него сейчас ложится ответственность по поддержке МСБ и населения. В нынешней непростой ситуации, полагает эксперт, богатые люди должны платить ещё больше налогов.

«Я согласен с позицией нашего президента, настало время крупному бизнесу поддержать остальные категории населения. И коль скоро мы предлагаем освободить от налогообложения значительную часть населения, мы могли бы, как в других странах, предложить прогрессивное налогообложение для крупного бизнеса. Мы видим, у нас есть миллиардеры. Как раз через систему прогрессивного налогообложения они могли бы помочь другим категориям населения», – подчеркнул эксперт.

Экономист считает верным использовать классические антикризисные методы, один из них – субсидирование перспективных отраслей экономики, прежде всего сельского хозяйства. Это важно, чтобы страна могла сама себя обеспечивать хотя бы необходимыми продуктами питания, это защита от внешних воздействий, в том числе и возможность санкций.

«Поддержка отечественного товаропроизводителя – это новые рабочие места. И государству не будет никакой необходимости выделять какие-то искусственные меры поддержки. Дайте людям работу, дайте людям возможность самостоятельно зарабатывать, кормить свои семьи и тогда уже люди будут готовы платить налоги и развивать наше государство», – отметил доктор наук.

Акимжан Арупов подчеркивает: миллиарды, которые выделяются на социальную помощь, нужно направить на поддержку тех, кто готов наладить отечественное производство и обеспечить работой не только себя, но и население страны

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