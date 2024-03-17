Какая площадь покрыта снегом в Казахстане

Еженедельный гидрологический прогноз на период с 16 по 22 марта опубликовали синоптики Казгидрмета.

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 66%.

Согласно синоптическому прогнозу в период c 16 по 22 марта на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, туманами, усилением ветра, в северных, центральных и восточных регионах с метелью.

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Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 16-17, 20-21 марта на юго-западе (Мангистауская область), 18 марта на западе (Западно-Казахстанская, Атырауская области), 19 марта на северо-западе Казахстана (Костанайская область), 20 марта на востоке страны (Восточно-Казахстанская, область и область Абай), 21 марта – сильный снег. 19-22 марта на юге, юго-востоке страны (Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская, Алматинская области и область Жетісу) ожидаются сильные осадки преимущественно дождь. 20-21 марта на севере страны (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская) ожидается сильный снег.

На большей части страны в первой половине недели ожидается постепенное повышение температуры воздуха, во второй половине недели с вторжением холодного антициклона температура воздуха понизится.

В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий Казгидромет будет заблаговременно уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз.

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