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Какая погода ожидает костанайцев 12 июня

alau.kz

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +14, днём +23 градуса.

Ветер юго-восточный со скоростью 4-10 метров в секунду.

О погоде на выходные 

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COVID-2019 в Казахстане

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3463 - в Костанайской области

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