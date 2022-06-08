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Какая погода ожидает жителей Костанайской области

nur.kz

Прогноз погоды распространили синоптики «Казгидромета». 

В Костанае переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 20-22 тепла.

По области ожидаются гроза, град.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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