Какая погода ожидается 2 февраля в Костанае и области

Погода 2 февраля по области ожидается без осадков.

На юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 8-13, на востоке области 16 мороза.

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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 10-12 мороза.

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