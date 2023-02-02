Какая погода ожидается 2 февраля в Костанае и области

Фото из открытых источников
Погода 2 февраля по области ожидается без осадков.
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На юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 8-13, на востоке области 16 мороза.
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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 10-12 мороза.
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