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Какая погода ожидается в Костанае 15 июня

Синоптики Казгидромета сообщают, что в Костанае 15 июня ожидается переменная облачность.

Погода будет без осадков.

Температура будет ночью +10+12, днем +26+28 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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