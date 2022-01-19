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Какая погода ожидается в Костанае и области 20 января, сообщили синоптики

Фото alau.kz

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Без осадков. На севере области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18, на севере области 21, днем 8-13, на севере области 16 мороза.

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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 16-18, днем 11-13 мороза

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