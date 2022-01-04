USD 431.8
EUR 489.1
RUB 5.76
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какая погода ждёт жителей Костанайской области 5 января

Какая погода ждёт жителей Костанайской области 5 января

Vinkmag ad

5 января на юге, западе Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

Ветер юго-западный, южный днем на юге, западе области 15-20 м/с.

Читайте также: Сначала осадки, а затем сильный мороз. Прогноз погоды на 4-6 января

В Костанае ночью ожидается -16 градусов, днем -15.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации
Следующая новость

События в Жанаозене: Стоимость газа снизят до 50 тенге