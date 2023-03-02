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Какие льготные ипотеки работают в Казахстане

Фото из открытых источников

Какие льготные ипотеки действуют в Казахстане, по которым можно купить квартиру.

В РК есть только две ипотечные программы с льготным кредитованием:

  • «2-10-20», бывш. «Бакытты отбасы»;
  • «5-10-20», бывш. «Шанырак».

Эти программы государственные, поэтому здесь самые низкие ставки вознаграждения. Программы рассчитаны на тех людей, кому необходимо купить первое, единственное жильё, пишет krisha.kz

Для участия в любой из этих программ должны выполняться два условия:

  1. У участника и членов его семьи не должно быть собственного жилья в течение пяти последних лет.
  2. Нужно стоять на учёте нуждающихся в жилье.
    Встать в очередь на жильё в Казахстане можно через сайт Kezekte.

Программа «2-10-20», где:
— 2 % — ставка вознаграждения;
— 10 % — первоначальный взнос;
— 20 лет — срок кредита.

Предназначена только для самых социально уязвимых граждан, которые остро нуждаются в жилье:
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
— многодетные матери и многодетные семьи;
— лица с инвалидностью I и II группы;
— семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.

Программа «5-10-20»:
— 5 % — ставка кредитования;
— 10 % — первоначальный взнос;
— 20 лет — срок кредита.

Предназначена для всех остальных очередников, в том числе неполных семей, госслужащих, бюджетников.

Общее для обеих программ

  • очередник самостоятельно отслеживает даты приёма документов в СМИ или на сайте «Отбасы банка», который является оператором программ и выдаёт кредиты по ним;
  • в назначенное время претендент подаёт заявку на платформе otbasybank.kz;
  • после отбора подтверждает платёжеспособность;
  • часть первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом. Заявка на него подаётся в акимат после одобрения ипотеки в «Отбасы банке»;
  • искать жильё нужно самостоятельно на otbasybank.kz и только в своём регионе;
  • можно купить только социальное жильё 3-го, 4-го класса комфортности с максимальной площадью квартиры не более 80 кв. м. Это специально построенные или выкупленные акиматами квартиры. Жильё по фиксированным ценам за 1 кв. м в чистовой отделке:
    — в Астане, Алматы — не более 290 тыс. тг;
    — Атырауской и Мангистауской областях — не более 240 тыс.;
    — Шымкенте, Костанайской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях — не более 220 тыс.;
    — ВКО, ЗКО, Кызылординской и Абайской областях — не более 200 тыс.;
    — Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, СКО, Жамбылской и Жетысуской областях — не более 180 тыс.

Также в Казахстане работает доступная ипотека с частичным государственным участием — «7-20-25» от Нацбанка со ставкой вознаграждения 7 %. Однако по ней сложно найти квартиру и оформить кредит.

Ещё есть программы «Отбасы банка», который предоставляет несколько ипотек со ставками от 5 до 11.5 %, но с первоначальным взносом 30–50 % и некоторыми особенностями накоплений.
Подробнее про актуальную ипотеку «30/70» — тут.

Все остальные ипотеки в Казахстане — от коммерческих банков со ставками от 17 до 22 % годовых.

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