Какие льготные ипотеки работают в Казахстане

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Какие льготные ипотеки действуют в Казахстане, по которым можно купить квартиру.
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В РК есть только две ипотечные программы с льготным кредитованием:
- «2-10-20», бывш. «Бакытты отбасы»;
- «5-10-20», бывш. «Шанырак».
Эти программы государственные, поэтому здесь самые низкие ставки вознаграждения. Программы рассчитаны на тех людей, кому необходимо купить первое, единственное жильё, пишет krisha.kz
Для участия в любой из этих программ должны выполняться два условия:
- У участника и членов его семьи не должно быть собственного жилья в течение пяти последних лет.
- Нужно стоять на учёте нуждающихся в жилье.
Встать в очередь на жильё в Казахстане можно через сайт Kezekte.
Программа «2-10-20», где:
— 2 % — ставка вознаграждения;
— 10 % — первоначальный взнос;
— 20 лет — срок кредита.
Предназначена только для самых социально уязвимых граждан, которые остро нуждаются в жилье:
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
— многодетные матери и многодетные семьи;
— лица с инвалидностью I и II группы;
— семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.
Программа «5-10-20»:
— 5 % — ставка кредитования;
— 10 % — первоначальный взнос;
— 20 лет — срок кредита.
Предназначена для всех остальных очередников, в том числе неполных семей, госслужащих, бюджетников.
Общее для обеих программ
- очередник самостоятельно отслеживает даты приёма документов в СМИ или на сайте «Отбасы банка», который является оператором программ и выдаёт кредиты по ним;
- в назначенное время претендент подаёт заявку на платформе otbasybank.kz;
- после отбора подтверждает платёжеспособность;
- часть первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом. Заявка на него подаётся в акимат после одобрения ипотеки в «Отбасы банке»;
- искать жильё нужно самостоятельно на otbasybank.kz и только в своём регионе;
- можно купить только социальное жильё 3-го, 4-го класса комфортности с максимальной площадью квартиры не более 80 кв. м. Это специально построенные или выкупленные акиматами квартиры. Жильё по фиксированным ценам за 1 кв. м в чистовой отделке:
— в Астане, Алматы — не более 290 тыс. тг;
— Атырауской и Мангистауской областях — не более 240 тыс.;
— Шымкенте, Костанайской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях — не более 220 тыс.;
— ВКО, ЗКО, Кызылординской и Абайской областях — не более 200 тыс.;
— Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, СКО, Жамбылской и Жетысуской областях — не более 180 тыс.
Также в Казахстане работает доступная ипотека с частичным государственным участием — «7-20-25» от Нацбанка со ставкой вознаграждения 7 %. Однако по ней сложно найти квартиру и оформить кредит.
Ещё есть программы «Отбасы банка», который предоставляет несколько ипотек со ставками от 5 до 11.5 %, но с первоначальным взносом 30–50 % и некоторыми особенностями накоплений.
Подробнее про актуальную ипотеку «30/70» — тут.
Все остальные ипотеки в Казахстане — от коммерческих банков со ставками от 17 до 22 % годовых.