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Какие машины будут доступны по льготному автокредитованию

Фото из открытых источников

Какие машины будут доступны в рамках льготного автокредитования в Казахстане, ответили в «Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана», передает Tengrinews.kz.

«По условиям этой программы автопроизводители должны обеспечить поставку авто в течение 60 календарных дней. Участник программы приходит в автосалон и обсуждает с менеджером необходимую модель, комплектацию и цвет. Если конкретный автомобиль находится в наличии, то он сразу его приобретает после одобрения банком», — сказал директор по государственному регулированию «Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана» Кайрат Еламанов.

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По его словам, если автомобиль есть в планах поставки на ближайшие два месяца, то участник автокредитования может забронировать его.

«Если автомобиля нет в планах поставки, то менеджер поможет подобрать альтернативный вариант, который придет в течение 60 дней.

На сегодняшний день автомобили, которые соответствуют условиям программы — до 15 миллионов тенге, в принципе, у всех производителей есть в наличии. Это все зависит от желания клиента», — добавил Еламанов.

Новую платформу для приема заявок запустят 6 февраля в 10:00 по времени Астаны на сайте autonesie.kz.

Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь компьютер, ЭЦП, интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем. Зарегистрироваться на платформе можно будет только с территории Казахстана.

В первый день запуска пилотной платформы сможет зарегистрироваться 761 заявитель, затем прием заявок закроют, а функция «подать заявку» станет неактивной. В последующем прием заявок на платформе обещают проводить ежемесячно для 100 и более заявителей.

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