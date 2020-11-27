Какие ограничения будут действовать в выходные дни в Костанайской области

Напоминаем жителям Костанайской области, какие ограничительные карантинные меры будут действовать в предстоящие выходные, 28 и 29 ноября.

Так, согласно последнему постановлению главного санитарного врача Костанайской области, в выходные дни будет приостановлена работа объектов торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Кроме того, будет приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в городе Рудный, обслуживающего АО «ССГПО, а также приостановлена деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев в воскресенье. Для крытых продовольственных и непродовольственных рынков будет действовать запрет на реализацию их деятельности. Работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку.

Также будет приостановлена работа общественных бань, саун с задействованием бассейнов и приостановлена деятельность крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры).

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