Какие штрафы для автолюбителей хотят отменить в Казахстане?

В Казахстане планируют отменить лишение прав за ДТП без вреда здоровью и исключить штраф за неуплату парковки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие поправки вошли в проект закона об административных правонарушениях, который депутаты 17 апреля приняли в первом чтении.

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«Ввиду критики со стороны общества на чрезмерную строгость административного наказания предложен ряд поправок. В частности, законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Кроме того, исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер», – рассказал Сергей Пономарев.

Между тем другие поправки, наоборот, усилят ответственность:

за эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных нормативов выбросов и уровня шума;

за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в Закон РК «О дорожном движении», ужесточающий правила движения для водителей мопедов.

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