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Какие выплаты и пособия поднимут в РК в 2024 году

pixabay.com

Информацию о видах социальных пособий и о том, на сколько планируется их повысить в следующем году в Казахстане, предоставили в Минтруда и соцзащиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как говорится в ответе министерства на официальный запрос Tengrinews.kz, все виды госсоцвыплат, размеры которых зависят от величины прожиточного минимума или от величины МРП, в 2024 году будут повышены на уровень инфляции, а именно на 7%.Читайте также: Повышение НДС будет. Что будет с ценами в Казахстане?

В Минтруда перечислили данные виды государственных социальных выплат. А именно, это:

  • ежемесячная бюджетная субсидия обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет из Госфонда социального страхования;
  • специальные государственные пособия;
  • ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
  • ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» I и II степени;
  • ежемесячное государственное пособие, которое назначается и выплачивается матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.
  • госсоцпособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
  • социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и по случаю потери кормильца из Госфонда социального страхования;
  • госспецпособия по спискам №1 и №2;
  • единовременная выплата на погребение;
  • единовременное госпособие в связи с рождением ребенка;
  • ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
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