Каким регионам грозит засуха, сообщили в синоптики

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Казгидромет выпустил предварительный прогноз засухи на июль.
Согласно предварительного прогноза в июле на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.
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Умеренная засуха ожидается:
- в Жаркаинском районе Акмолинской области,
- в Амангельдинском районе Костанайской области,
- в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
- в Улытауском районе Улытауской области,
- в Кзылкогинском районе Атырауской области,
- в Шиилийском районе Кызылординской области.
Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области.