Каким регионам грозит засуха, сообщили в синоптики

Казгидромет выпустил предварительный прогноз засухи на июль.

Согласно предварительного прогноза в июле на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.

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Умеренная засуха ожидается:

в Жаркаинском районе Акмолинской области,

в Амангельдинском районе Костанайской области,

в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,

в Улытауском районе Улытауской области,

в Кзылкогинском районе Атырауской области,

в Шиилийском районе Кызылординской области.

Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области.

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