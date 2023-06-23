USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Каким регионам грозит засуха, сообщили в синоптики

Каким регионам грозит засуха, сообщили в синоптики

pixabay.com

Казгидромет выпустил предварительный прогноз засухи на июль.

Согласно предварительного прогноза в июле на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.

Читайте также: Минус в июне. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Умеренная засуха ожидается:

  • в Жаркаинском районе Акмолинской области,
  • в Амангельдинском районе Костанайской области,
  • в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
  • в Улытауском районе Улытауской области,
  • в Кзылкогинском районе Атырауской области,
  • в Шиилийском районе Кызылординской области.

Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области.

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Бесплатное питание, рост зарплат. Президент принял министра просвещения РК