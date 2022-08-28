Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа

В народе считали, что по погоде, которая установилась 28 августа, можно сделать прогноз на осень и зиму.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Существуют и другие приметы, связанные с важным для христиан праздником в этот день, – Успением Пресвятой Богородицы, передает zakon.kz.
- По погоде в этот день предсказывали то, какими будут осень и зима.
- Солнечно и тепло на Успение — бабье лето будет нежарким.
- В небе появится радуга — осень выдастся теплой и солнечной.
- Видно много паутины — зимой будет мало снега.
- Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября.
- Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей.
- Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: