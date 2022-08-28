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Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа

В народе считали, что по погоде, которая установилась 28 августа, можно сделать прогноз на осень и зиму.

Что нельзя делать на Успение

Существуют и другие приметы, связанные с важным для христиан праздником в этот день, – Успением Пресвятой Богородицы, передает zakon.kz.

  • По погоде в этот день предсказывали то, какими будут осень и зима.
  • Солнечно и тепло на Успение — бабье лето будет нежарким.
  • В небе появится радуга — осень выдастся теплой и солнечной.
  • Видно много паутины — зимой будет мало снега.
  • Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября.
  • Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей.
  • Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.
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