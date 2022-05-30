Какое наказание грозит родителям за падения детей из окон

Позволяет ли закон привлечь к ответственности родителей, по недосмотру которых маленькие дети падают из окон, и какое существует наказание, рассказал на брифинге замначальника управления Комитета административной полиции Жасулан Жуманалин, передает informburo.kz

«За оставление в опасности предусмотрена ответственность по статье 119 УК. Здесь хочу особо подчеркнуть, что обязательным условием для привлечения к ответственности является заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии. Это лицо должно быть лишено возможности предпринять меры к самосохранению. Простыми словами, должен быть умысел, должно быть осознание виновным опасности для жизни и здоровья потерпевшего», – объяснил замначальника управления.

По его словам, наказание зависит от тяжести правонарушения и его последствий.

«Предусматривается ответственность в виде штрафа, исправительных работ. В случаях тяжких телесных повреждений предусматривается ограничение либо лишение свободы», – добавил Жасулан Жуманалин.

Согласно статье 119 УК, оставление в опасности беспомощного человека наказывается штрафом до 100 МРП, принудительными работами либо арестом до 45 суток. Если потерпевший получил средний или тяжкий вред здоровью, санкция возрастает до 2000 МРП штрафа (принудительные работы – в соответствующем размере), ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет.

Смерть одного потерпевшего по этой статье влечёт ограничение либо лишение свободы на срок до трёх лет. Гибель двух и более лиц увеличивает срок до пяти лет.

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