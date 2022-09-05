Какого размера дома построят пострадавшим в Аманкараге, рассказали в МИИР РК

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, наиболее пострадавшим населенным пунктом из-за сильных природных пожаров является село Аманкарагай.

В Костанайской области уничтожено огнем 108 объектов, в том числе 91 дом: в Аманкарагай – 85 и в селе Озерное – 6, передает inbusiness.kz.

«По итогам технического обследования выявлено, что жилые дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Так, для строительства домов определен земельный участок площадью 2 гектара в селе Аулиеколь. Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 кв. метров на участке 8 соток», — рассказал Дауылбаев.

Аулиеколь является районным центром с готовой инфраструктурой. В населенном пункте имеются объекты социально-бытового назначения.

«С привлечением местных подрядных организаций мы начинаем строительно-монтажные работы. Будут применены строительные материалы только местного содержания. Поставлена задача оперативно сработать. МИИР РК принимаются все меры, чтобы завершить строительство в течение двух месяцев», – отметил вице-министр.

Проект инженерных сетей разработают АО «КазНИИСА» и РГП «Госэкспертиза».

Напомним, в Костанайской области несколько суток подряд бушуют природные пожары. Общая площадь горения превысила 43 тысячи гектаров. В регионе сейчас находится Касым-Жомарт Токаев. Он провел на месте оперативное совещание по ликвидации пожаров. Также он встретился с местными жителями, которые пострадали от стихии.

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