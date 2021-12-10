Какой будет погода 11 декабря в Костанае и области

Днем на юге области ожидается снег.

На севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с.

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Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 9, днем 5-10, на юге области 2 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 14-16, днем 6-8 мороза.

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