Какой будет погода 11 декабря в Костанае и области

Фото alau.kz
Днем на юге области ожидается снег.
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На севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 9, днем 5-10, на юге области 2 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 14-16, днем 6-8 мороза.
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